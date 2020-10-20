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Euroleague'de 3 maç daha ertelendi
Euroleague yönetimi, yaptığı açıklamayla 3 maçın daha ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 20.10.2020 - 16:35
- Güncelleme : 20.10.2020 - 16:35
Euroleague'de Anadolu Efes-Asvel maçı ile birlikte 2 maç koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
MAÇLAR ARTIK 3 KEZ ERTELENEBİLİYOR
Yapılan açıklamada Zenit-Olimpia Milano ve Alba Berlin-Baskonia karşılaşmalarının da ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Euroleague yönetimi, önceki gün aldığı kararla koronavirüs nedeniyle sahaya çıkamayan takımların hükmen yenik sayılması kuralını değiştirerek maçların ileri bir tarihte oynanmasına karar vermişti.