Euroleague'de 32. haftanın MVP'si Nigel Hayes-Davis seçildi EuroLeague'de 32. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) 50 sayı atarak rekor kıran Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.

İHA

EuroLeague'de 32. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun evinde karşı karşıya geldiği Alman ekibi ALBA Berlin'i 103-68'lik skorla mağlup ettiği müsabakada rekor kıran ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'in haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

Tarihe geçen performans sergiledi

Hayes-Davis mücadelede 50 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalma oynayarak 46 verimlilik puanı aldı.

29 yaşındaki oyuncu bu performansıyla aynı zamanda EuroLeague tarihinde bir müsabakada en çok sayı atan basketbolcu oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)