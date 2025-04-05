EuroLeague'de 33. haftanın MVP'si Kendrick Nunn oldu
İHA

EuroLeague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan takımı Panathinaikos'un, Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda 88-76'lık skorla mağlup ettiği müsabakada önemli performans sergileyen ABD'li basketbolcu Kendrick Nunn'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

43 VERİMLİLİK PUANI ALDI

Nunn, karşılaşmada 37 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı ve 43 verimlilik puanı aldı.

4. KEZ MVP OLDU

29 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de bu sezon 3, toplamda 4. kez haftanın MVP'si seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor