EuroLeague'de 33. haftanın MVP'si Will Clyburn oldu

İHA
EuroLeague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.
Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in deplasmanda Fenerbahçe'yi 82-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımın galibiyetinde büyük rol oynayan Will Clyburn'ün haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.
Bu sezon ilk kez MVP oldu
Clyburn müsabakada 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynadı ve 28 verimlilik puanı aldı.
33 yaşındaki basketbolcu bu sezon ilk, toplamda 6. kez haftanın MVP'si oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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