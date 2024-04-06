EuroLeague'de 33. haftanın MVP'si Will Clyburn oldu
İHA

EuroLeague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in deplasmanda Fenerbahçe'yi 82-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımın galibiyetinde büyük rol oynayan Will Clyburn'ün haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

Bu sezon ilk kez MVP oldu

Clyburn müsabakada 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynadı ve 28 verimlilik puanı aldı.

33 yaşındaki basketbolcu bu sezon ilk, toplamda 6. kez haftanın MVP'si oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)