EuroLeague'de 33. haftanın MVP'si Will Clyburn oldu EuroLeague'de 33. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn seçildi.

İHA

EuroLeague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in deplasmanda Fenerbahçe'yi 82-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımın galibiyetinde büyük rol oynayan Will Clyburn'ün haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

Bu sezon ilk kez MVP oldu

Clyburn müsabakada 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynadı ve 28 verimlilik puanı aldı.

33 yaşındaki basketbolcu bu sezon ilk, toplamda 6. kez haftanın MVP'si oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)