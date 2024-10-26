EuroLeague'de 5. haftanın MVP'si TJ Shorts oldu

İHA

EuroLeague'de 5. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Paris Basketball'un deplasmanda mücadele ettiği Monaco'yu 87-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımının galibiyetinde büyük rol oynayan ABD asıllı Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

İLK KEZ MVP OLDU

Shorts'un mücadelede 28 sayı, 10 asist, 4 ribaund ile oynadı ve 38 verimlilik puanı aldı.

27 yaşındaki basketbolcu kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si seçildi.