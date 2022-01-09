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    EuroLeague'de Anadolu Efes'in 20. hafta maçı da ertelendi

    EuroLeague'in 0. haftasında 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan Bitci Baskonia-Anadolu Efes ve Kızılyıldız-Real Madrid maçları, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
    • AA
    • 09.01.2022 - 02:24
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    EuroLeague'de Anadolu Efes'in 20. hafta maçı da ertelendi

    Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Bitci Baskonia ile Kızılyıldız kulüplerinin, 20. hafta maçları için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

    20. HAFTADA 4 MAÇ ERTELENDİ

    Bu kararların ardından, ligin 20. haftasında ertelenen maçı sayısı, dörde çıktı. 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan Bitci Baskonia-Anadolu Efes, Kızılyıldız-Real Madrid, Zenit-ASVEL ve Monaco-UNICS Kazan maçları, takvimin uygun olması halinde ileri bir tarihte oynanacak.

    Ligde 19. hafta müsabakalarının tamamı, takımlardaki Kovid-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı.


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