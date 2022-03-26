EuroLeague'de Barcelona Fenerbahçe'yi yendi

Fenerbahçe, EuroLeague'in 32. haftasında Barcelona'ya 88-67'lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe, EuroLeague'in 32. haftasında Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 23 Mart Çarşamba günü konuk olduğu Baskonia’ya 77-62 mağlup olan Sarı Lacivertliler, deplasmanda Barcelona'ya 88-67'lik skorla mağlup oldu.

FENERBAHÇE'NİN 15. MAĞLUBİYETİ

Bu sonuçla birlikte üst üste 5. kez kaybeden Fenerbahçe, bu sezonki 15. mağlubiyetini alırken, lig lideri Barcelona ise 21. galibiyetine uzandı.

Palau Blaugrana’da oynanan maça Henry, Shayok, Pierre, Floyd ve Booker beşiyle başlayan Fenerbahçe, periyotun ilk dakikalarında 12 sayı geriye düşmesine rağmen çeyreğin ikinci bölümünde farkı eritti ve periyotu 25-21 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte dış atışlardan skor bulmaya devam eden ev sahibi ekip devreye 42-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de istediği oyunu parkeye yansıtamayan Fenerbahçe son çeyreğe 70-49 geride girdi. Barcelona son çeyrektede elinde bulundurduğu farkı korumayı başardı ve sahadan 88-67 galip ayrıldı.

İLK ÇEYREK SONUCU | Barcelona 25-21 Fenerbahçe

İLK YARI SONUCU | Barcelona 42-34 Fenerbahçe

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Barcelona 70-49 Fenerbahçe

MAÇ SONUCU | Barcelona 88-67 Fenerbahçe