Euroleague'de bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Euroleague maç programı..

Euroleague'de bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Euroleague maç programı..

6 Ocak Cuma günü Euroleague'de oynanacak maçların programı araştırılmaya başladı. İşte günün maç programı..

Euroleague'de 17. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. 18 takımın mücadele ettiği Euroleague'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ülkemizi temsil ettiği Euroleague'de oynanan maçlar basketbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Bugün oynanacak olan maçların programı gündeme geldi. İşte 6 Ocak Cuma günü Euroleague'de oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Euroleague 6 Ocak maç programı

20:30 Anadolu Efes - Asvel Lyon-Villeurbanne

22:00 Olympiakos - Olimpia Milano

22:30 Valencia Basket - Crvena Zvezda

22:45 Real Madrid - Maccabi Tel Aviv