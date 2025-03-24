EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor

AA & Ensonhaber

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de 31 ve 32. hafta maçları yarın başlayıp, 28 Mart Cuma günü tamamlanacak.

MAÇLAR İSTANBUL'DA

Türk temsilcileri Fenerbahçe ve Anadolu Efes iki maçını da İstanbul'da oynayacak.

Sarı-lacivertliler yarın Paris Basketbol'u, 28 Mart Cuma ise Baskonia'yı konuk edecek.

Anadolu Efes ise ilk maçında 26 Mart Çarşamba günü Baskonia'yı ağırlayacak, ikinci maçında 28 Mart Cuma günü Maccabi Playtika ile Letonya'da karşılaşacak.

Fenerbahçe ligde 2, Anadolu Efes ise 9. sırada bulunuyor.

MAÇ PROGRAMI

31. Hafta:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe-Paris Basketbol (Fransa)

21.00 Monaco (Fransa)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)

22.30 Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.45 Partizan (Sırbistan)-ALBA Berlin (Almanya)

22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)

26 Mart Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Baskonia (İspanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

32. hafta:

27 Mart Perşembe:

22.00 LDLC Asvel (Fransa)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Monaco (Fransa)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Partizan (Sırbistan)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya)

28 Mart Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Maccabi Playtika (İsrail)

20.45 Fenerbahçe-Baskonia (İspanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya)

22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa)