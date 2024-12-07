EuroLeague'de çift maç haftasında Türk ekiplerinden 4'te 2

EuroLeague'de çift maç haftası tamamlanırken, 13 ve 14. hafta müsabakaları oynandı.
Türk takımları oynadığı 4 müsabakadan 2 galibiyet çıkardı.
Bu hafta Fenerbahçe, Real Madrid'i 82-70 yenerken, Baskonia'ya 88-76 kaybetti.
Anadolu Efes ise Bayern Münih'i 101-90 mağlup ederken, Zalgiris Kaunas'a 85-72 yenildi.
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos de evinde Barcelona maçını 90-89 kazanırken, Partizan'a deplasmanda 91-73 mağlup oldu.
PARIS BASKETBOL, LİDERLİĞİNE DEVAM ETTİ
Ligde 10 maçtır kazanan Paris Basketbol, 11 galibiyetle liderliğini sürdürüyor.
Fenerbahçe 10 galibiyetle ikinci sırada, Olympiakos da 9 galibiyetle averajla 3. sırada bulunuyor.
Bu haftayı Anadolu Efes 7 galibiyetle 11. sırada tamamlarken, son sırada ise 2 galibiyetle Virtus Bologna yer alıyor.
14. HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI
Zalgiris Kaunas: 85 - Anadolu Efes: 72
Maccabi Tel Aviv: 86 - Barcelona: 88
Bayern Münih: 94 - Baskonia: 80
Partizan: 91 - Panathinaikos: 73
Real Madrid: 70 - Fenerbahçe: 82
AS Monaco: 100 - ALBA Berlin: 80
Olympiakos: 90 - Paris Basketbol: 96
Virtus Bologna: 87 - Kızılyıldız: 94
Olimpia Milano: 92 - Asvel: 84
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