EuroLeague'de çift maç haftasında Türk ekiplerinden 4'te 4

İHA

Euroleague'de çift maç haftası tamamlanırken 9 ve 10. hafta müsabakaları oynandı.

Bu hafta Türk takımları, oynadığı 4 müsabakayı da kazanmayı başardı.

TÜRK TAKIMLARI 4'TE 4 YAPTI

Fenerbahçe evinde Bayern Münih'i 87-76, deplasmanda da Zalgiris Kaunas'ı 72-65 mağlup etti.

Ligde İspanya deplasmanına çıkan Anadolu Efes de Baskonia'yı 89-84, Real Madrid'i de 74-64'lük skorla yendi.

ERGİN ATAMAN DA KAYBETMEDİ

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise Maccabi Tel Aviv'i 93-87, Virtus Bologna'yı da 82-77 yenerek haftayı kayıpsız kapadı.

FENERBAHÇE, LİDERLİĞE YÜKSELDİ

EuroLeague'de üst üst 5. maçını kazanan Fenerbahçe, toplamda 8 galibiyetle liderliğe yükseldi.

Ligde 7'şer galibiyeti bulunan 5 takımdan Panathinaikos averajla 2. sırada, Olympiakos da 3. sırada yer aldı.

Ligde 6 galibiyeti olan Efes 8. sırada bulunurken, 2 galibiyeti olan ALBA Berlin de haftayı son sırada tamamladı.