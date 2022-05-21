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    EuroLeague'de dev final: Anadolu Efes - Real Madrid

    EuroLeague'de dev final: Anadolu Efes - Real Madrid

    EuroLeague'de Final Four finalinde Anadolu Efes, Real Madrid ile kupa için mücadele edecek.
    • 21.05.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 09:12
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    EuroLeague Final Four'da Olympiakos'u saf dışı bırakarak finale yükselen Anadolu Efes, Barcelona'yı eleyen Real Madrid ile finalde karşı karşıya gelecek.

    Final Four’un en büyük favorilerinden Barcelona’yı eleyerek finale yükselen Real Madrid ile kozlarını paylaşacak olan Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyonluğu alarak adını tarihe yazdırma hedefinde.

    10 şampiyonlukla EuroLeague tarihinin en çok şampiyon olan takımı olan Real Madrid ise, 11. şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

    İki dev takımı karşı karşıya getirecek olan mücadele, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Stark Arena’da oynanacak. Yarın TSİ 20.00’de başlayacak olan maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

    EuroLeague de dev final: Anadolu Efes - Real Madrid #1

    Türk takımlarından 6. final

    Anadolu Efes’in finale yükselmesinin ardından EuroLeague Final Four’da üst üste altıncı kez bir Türk takımı finale yükselme başarısı gösterdi. 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018’de Fenerbahçe, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında ise Anadolu Efes finale yükselerek Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük organizasyonunun finalinde temsil etmiş oldu.

    EuroLeague de dev final: Anadolu Efes - Real Madrid #2


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