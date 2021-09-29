EuroLeague'de dev karşılaşma! Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız mts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de dev karşılaşma! Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız mts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu ilk haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız Mts ekibiyle karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Beko Kızılyıldız Mts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı dev maçla başlıyor.

2017'de alan kupa alan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek.

Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen basketbol severler, Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız mts EuroLeague maçının yanı tarihi, saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız mts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız mts maçı şifreli mi? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-KIZILYILDIZ MTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız mts maçı, 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 20.45'te başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak bu heyecan dolu müsabaka, BeIN Sports Haber kanalından naklen yayınlanacak.

Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. BeIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.