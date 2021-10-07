EuroLeague'de dev mücadele: Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de dev mücadele: Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 2. maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı 2. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu 2. hafta maçında, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

EuroLeagu'deki ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup eden Fenerbahçe, Panathinaikos'u da yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.

Başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere binlerce basketbol sever, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos EuroLeague maçının yayın tarihi, saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Fenerbahçe Beko-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı şifreli mi? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-KIZILYILDIZ MTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı, 7 Ekim 2021 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanacak bu heyecan dolu müsabaka, beIN Sports Haber kanalından naklen yayınlanacak.

Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. BeIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.