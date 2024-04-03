EuroLeague'de Dörtlü Final heyecanı Mersin'de yaşanacak FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final (Final Four) heyecanı Mersin’de yaşanacak. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da dünyanın en prestijli organizasyonlarından birinin Mersin'de yapılacağına dikkat çekti.

İHA

FIBA Kadınlar EuroLeague'de Final Four heyecanı, 12-14 Nisan tarihleri arasında Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda yaşanacak.

ÇBK Mersin, Fenerbahçe, Fransa'dan Villeneuve d'Ascq LM ve Çekya'dan USK Prag'ın mücadele edeceği organizasyonun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Çukurova Basketbol Kulübü Başkanı Serdar Çevirgen de katıldı.

"Sizler tanıksınız"

Vali Ali Hamza Pehlivan, Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak olmanın memnuniyetini ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Basketbolun en çok takip edilen kitle sporlarından biri olduğunu ifade eden Pehlivan, ÇBK Mersin'in kurulduğu 2017 yılından bugüne kadar başarı hikayesi yazdığını vurgulayarak, şunları dedi:

Buna sizler de tanıksınız. Son 1,5-2 yılına da bizler tanığız.

"Önem ve değer ifade ediyor"

Dörtlü Final'in daha önce İstanbul'da yapıldığını hatırlatan Vali Ali Hamza Pehlivan, şu şekilde konuştu:

Dörtlü Final'in ülkemizde ilk kez Anadolu'da ve ilk kez Mersin'de yapılıyor olması bizler için ayrı bir önem ve değer ifade ediyor. Burada da bunun yapılıyor olmasının en önde gelen nedenlerinden birisi Çukurova Basketbol Takımı'nın elde etmiş olduğu başarıdır.

"Tesislerimiz şampiyonalara ev sahipliği yapmamıza da vesile oluyor"

Sporda altyapı ve tesislerin önemine işaret eden Vali Pehlivan, Mersin'in bu konuda önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Kentteki tesisler hakkında da bilgi veren Pehlivan, açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:

Dolayısıyla bu tesislerin varlığı bizim her branşta faaliyet göstermemize, turnuvalar düzenlememize, şampiyonalara ev sahipliği yapmamıza da vesile oluyor.

"Ev sahipliği yapmaktan memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz"

Avrupa'nın en prestijli, hatta dünyanın en prestijli organizasyonlarından birinin Mersin'de yapılacağını dile getiren Ali Hamza Pehlivan, şöyle devam etti:

12-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun güzel Türkiye'mizin Akdeniz'de yıldızı her geçen gün parlayan güzel ilimiz Mersin'de yapılıyor olması ilimizin tanıtımı açısından da ziyadesiyle elbette ki önemli. Böyle bir uluslararası organizasyonda gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde misafirlerimiz olacak. Buradaki müsabakalar vesilesiyle yayınlar yapılacak. Her aşamasında Mersin'iminizin adı geçecek. Dolayısıyla biz birçok boyutuyla bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz.

"Katılacak tüm takımlara başarılar diliyoruz"

Organizasyonda ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Alagöz ile Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı ve Çekya temsilcisi USK Prag'ın mücadele edeceğini aktaran Mersin Valisi Pehlivan, şu değerlendirmede bulundu:

Tabii iki Türk takımının olması ve ilk müsabakayı da iki Türk takımının yapıyor olması, bir Türk takımının finalde olacağı anlamına geliyor. Elbette Mersin'deyiz, Mersinliyiz. Burada genel tanıtım yapıyoruz ama pozitif yorum da yaparak takımımız şampiyon olsun diyoruz ve gönülden arzu ediyoruz. Ama bununla birlikte katılacak tüm takımlara başarılar diliyoruz.

"Uluslararası organizasyon yapılacak nitelikte bir formata çevirdik"

Vali Pehlivan, ayrıca organizasyonun gerçekleştirileceği Servet Tazegül Spor Salonu'nda çalışmaların sürdüğüne işaret ederek şu açıklamayı yaptı:

Son halini görünce biraz da belki şaşıracaksınız. Çünkü uluslararası organizasyon yapılacak nitelikte bir formata çevirdik.

"Spor çok şey ifade ediyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de ÇBK Mersin'i kutlayarak başladığı konuşmasında, Dörtlü Final'in kente getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kendilerinin de organizasyona destek verdiklerini söyleyen Seçer, şunları dedi:

Spor çok şey ifade ediyor. Mutlaka insan sağlığıyla alakalı çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalması açısından son derece önemli ama toplumsal birlikteliği de pekiştiriyor, zenginleştiriyor diye düşünüyorum. Mersin farklı renklerden oluşan bir kent. Bu anlamda da spor, kültür, sanat gibi bu tip etkinliklerin insanları bir araya getiren etkinlikler olduğunu unutmamamız lazım.

"Kulübümüze destek olma kararı aldık"

Mersin'in bu tip organizasyonlara uygun bir kent olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, belediye olarak sonuç alıcı organizasyonlara her zaman katkı verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydederek, şöyle konuştu:

Mersin'de insanlar bir araya gelsin, organizasyonlar olsun ve kentin tanıtımına, mutluluğuna, huzuruna ve ekonomisine katkı sunulsun. Mersin doğal güzellikleri olan tarihi güzellikleri olan, enerjisi yüksek bir kent. Mersin üreten bir kent, her sektörün olduğu bir kent, kazanan bir kent. Bu organizasyonun birçok faydayı beraberinde kente getireceğinden şüphemiz yok. Tam da bu noktada bunları düşünerek kulübümüze destek olma kararı aldık.

"Türkiye’nin basketbol anlamında çok aktif olduğunu söylemek sürpriz olmayacaktır"

Milli takım ve kulüpler bazında birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak ise, şunları dedi:

Ulusal basketbol federasyonları açısından Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye’nin basketbol anlamında çok aktif olduğunu söylemek sürpriz olmayacaktır.

"Dörtlü Final iyi bir başlangıç"

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun FIBA öncülüğünde organize edilen birçok etkinliğe katkı sunduğundan bahseden Novak, şu şekilde konuştu:

FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yakın ortaklar olduğundan bahsetmeme gerek yok. Türkiye’de, dünya şampiyonası bazında 2010 yılında erkekler, 2015 yılında da kadınlar şampiyonası düzenlendi. Türkiye’de gerçekleştirilecek Dörtlü Final çok önemli ancak biz çok yatırım yapıyoruz ve amacımız bunu daha da üst seviyeye, mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak. Dörtlü Final bu bakımdan iyi bir başlangıç.

"Çukurova bölgesi tanıtılacak"

Novak, gerçekleştirilecek organizasyonla bütün basketbol dünyasının ışıklarının Mersin’in üzerinde olacağını vurgulayarak, şunları dedi:

Çukurova bölgesi tanıtılacak, Mersin’in tanıtımı olacak ve tüm bu sporseverlerin gözü kulağı Mersin’de olacak.

"Herkesi bir arada görmekten mutluluk duyacağız"

Mersin’de birçok genç sporcunun Çukurova Basketbol altyapısında mücadele ettiğinden haberdar olduğunu da dile getiren Novak, şu ifadeleri kullandı:

Daha önceki konuşmalarda edindiğim bilgilere göre şahsi fikrim altyapıdaki gençlerin sayısının özellikle çok olması beni çok etkiledi. Burada yüzlerce ve binlerce genç çocuktan bahsediyoruz. Bu basketbolcular, onlara rol model ve iyi bir örnek olacaklar. Belki çocukların hepsi profesyonel basketbolcular olamayacak ama hayatları boyunca sporla uğraşacaklar, basketbol ile uğraşacaklar ve bu çok önemli. 3 ülkeden en iyi 4 takım burada olacak. Bunu biliyoruz ama basketbol festivali olarak yaşanmasını istiyoruz. Çocuklar, kadınlar, aileler, hep birlikte izlesinler istiyoruz. Biz herkesi bir arada görmekten mutluluk duyacağız.

TBF Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da takımlara başarılar dileyerek, temennisinin kupanın Türkiye'de kalması olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)