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    Euroleague'de Fenerbahçe Barcelona'ya yenildi

    Euroleague'de Fenerbahçe Barcelona'ya yenildi

    Sarı-lacivertliler deplasmanda Barcelonaya 1 sayı farkla mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Fenerbahçe, Euroleague'de ilk mağlubiyetini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2022 - 01:23
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 01:40
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    EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Barcelona karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin eksik olmadığı karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe istediği sonucu elde edemeyerek müsabakadan mağlup ayrıldı.

    Palau Blaugrana'da oynanan maçın ilk çeyreği ev sahibi ekibin 21-19 üstünlüğüyle sonuçlanırken, sarı-lacivertliler devreyi 39-36'yla 3 sayı geride kapattı.

    Sarı-lacivertliler 1 sayı farkla mağlup oldu

    İkinci yarıda Barcelona'nın etkili oyununa cevap veremeyen Fenerbahçe, son 10 dakikaya 62-49 geride girdi. Son çeyrekte toparlanan temsilcimiz farkı 1 sayıya kadar indirse de sonunu getiremedi ve mücadeleden 81-80 mağlup ayrıldı.

    Karşılaşmanın en skorer ismi 26 sayıyla Barcelona'dan Nicolas Laprovittola oldu. Fenerbahçe'de ise Jonathan Motley 23 sayıyla oynadı.

    Euroleague de Fenerbahçe Barcelona ya yenildi #1

    Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı

    Dimitris Itoudis'in öğrencileri, böylelikle bu sezon EuroLeague'deki ilk mağlubiyetini aldı.

    EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kızılyıldız'ı konuk edecek.

    Euroleague de Fenerbahçe Barcelona ya yenildi #2


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