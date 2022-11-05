Euroleague'de Fenerbahçe Barcelona'ya yenildi

Sarı-lacivertliler deplasmanda Barcelonaya 1 sayı farkla mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Fenerbahçe, Euroleague'de ilk mağlubiyetini aldı.

EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Mücadelenin eksik olmadığı karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe istediği sonucu elde edemeyerek müsabakadan mağlup ayrıldı.

Palau Blaugrana'da oynanan maçın ilk çeyreği ev sahibi ekibin 21-19 üstünlüğüyle sonuçlanırken, sarı-lacivertliler devreyi 39-36'yla 3 sayı geride kapattı.

Sarı-lacivertliler 1 sayı farkla mağlup oldu

İkinci yarıda Barcelona'nın etkili oyununa cevap veremeyen Fenerbahçe, son 10 dakikaya 62-49 geride girdi. Son çeyrekte toparlanan temsilcimiz farkı 1 sayıya kadar indirse de sonunu getiremedi ve mücadeleden 81-80 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 26 sayıyla Barcelona'dan Nicolas Laprovittola oldu. Fenerbahçe'de ise Jonathan Motley 23 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı

Dimitris Itoudis'in öğrencileri, böylelikle bu sezon EuroLeague'deki ilk mağlubiyetini aldı.

EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kızılyıldız'ı konuk edecek.