EuroLeague’de Final Four, Dubai’de düzenlenebilir

Euroleague’de 2023 Final Four organizasyonu için Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai ciddi bir aday konumunda bulunuyor.

EuroLeague'de 2022-2023 sezonunda oynanacak Final Four için ev sahibi ülke henüz belli değil.

Basketnews, Birleşik Arap Emirlikleri'nin organizasyonu alma yarışında öne geçtiğini iddia etti.

Arap yetkililer 3 yıl Dubai'de düzenlenmesini istiyor

Habere göre ayrıca Arap yetkililer Final Four'u üst üste 3 yıl Dubai'de düzenlemek istiyor.

İstanbul ve Stockholm'ün de adı geçiyor

Ev sahipliğinde adı geçen Kaunas için Litvanya hükümetinden 1 milyon euro ek ücret talep edildiği ancak bu talebin reddedildiği de yazıldı. THY EuroLeague'de final four'a ev sahipliği için İstanbul ve Stokholm'ün de adı geçiyor.

EuroLeague’in 2023 Final Four’unun hangi şehirde düzenleneceğine dair son kararı Kasım ayı içerisinde açıklaması bekleniyor.