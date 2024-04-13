EuroLeague'de haftanın MVP'leri Sloukas, Nunnally ve Howard oldu EuroLeague'de 34. ve normal sezonun son haftasında Kostas Sloukas, James Nunnaly ve Markus Howard MVP seçildi.

AA

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Panathinaikos'tan Kostas Sloukas, Partizan'dan James Nunnally ve Baskonia'dan Markus Howard oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 34. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, Nunnally ve Howard, haftanın MVP'si ünvanını paylaştı.

Üç isim de iyi performanslar sergiledi

Sloukas, Panathinaikos'un ALBA Berlin'i 84-75 yendiği maçta 16 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla oynadı.

Partizan'ın Valencia'yı 79-66'lık skorla geçtiği mücadelenin en skoreri olan Nunnally, 19 sayı, 4 asist ve 2 ribaunt üretti.

Howard ise Baskonia'nın Virtus Segafredo Bologna'yı 95-91 mağlup ettiği karşılaşmada 34 sayı, 3 asist ve 1 ribauntla mücadele etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)