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EuroLeague'de haftanın MVP'si Joffrey Lauvergne
Zalgiris'te formaı giyen Joffrey Lauvergne, EuroLeague'de 18. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 17:24
EuroLeague'de 18. hafta maçları sona erdi.
Litvanya kulübü Zalgiris'in Fransız basketbolcusu Joffrey Lauvergne, haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Lauvergne, takımının Rus ekibi Khimki'yi 102-75 yendiği karşılaşmada 38 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si unvanını elde etti.
29 SAYI 9 RİBAUNT
Khimki'ye karşı yüzde 92,8 şut isabetiyle 29 sayı, 9 ribaunt, 2 asist üreten Fransız pivot, kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.