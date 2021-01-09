EuroLeague'de haftanın MVP'si Joffrey Lauvergne

Zalgiris'te formaı giyen Joffrey Lauvergne, EuroLeague'de 18. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

EuroLeague'de 18. hafta maçları sona erdi.

Litvanya kulübü Zalgiris'in Fransız basketbolcusu Joffrey Lauvergne, haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Lauvergne, takımının Rus ekibi Khimki'yi 102-75 yendiği karşılaşmada 38 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si unvanını elde etti.

29 SAYI 9 RİBAUNT

Khimki'ye karşı yüzde 92,8 şut isabetiyle 29 sayı, 9 ribaunt, 2 asist üreten Fransız pivot, kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.