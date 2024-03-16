EuroLeague'de haftanın MVP'si Josh Nebo

AA
EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP), İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'in ABD'li pivotu Josh Nebo oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 29. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Nebo, haftanın MVP'si seçildi.
İkinci kez kazandı
Nebo, Maccabi Playtika Tel Aviv'in deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 84-80 yendiği maçta 18 sayı, 13 ribaunt, 1 asist ve 3 blok ile oynadı.
ABD'li basketbolcu, EuroLeague'de ikinci kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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