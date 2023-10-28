EuroLeague'de haftanın MVP'si Mathias Lessort Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un yıldızı Mathias Lessort, EuroLeague'de 5. haftanın en iyi oyuncusu oldu.

AA

Yunanistan ekibi Panathinaikos forması giyen Mathias Lessort, THY Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Fransız basketbolcu, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

23 sayı ve 14 ribauntla oynadı

Organizasyondaki 100. maçına çıkan Lessort, takımının konuk ettiği Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 95-81 mağlup ettiği maçta 23 sayı ve 14 ribauntla kariyerinin en iyi istatistiklerini yakaladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)