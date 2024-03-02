EuroLeague'de haftanın MVP'si Mathias Lessort oldu

AA
EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Yunanistan ekibi Panathinaikos'un Fransız pivotu Mathias Lessort oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 27. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Lessort, haftanın MVP'si seçildi.
Üçüncü kez ödülün sahibi oldu
Lessort, Panathinaikos'un deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 97-86 yendiği maçta 26 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı.
Fransız basketbolcu, EuroLeague'de üçüncü kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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