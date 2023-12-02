EuroLeague'de haftanın MVP'si Serge Ibaka! EuroLeague'de oynanan 11. hafta maçlarının ardından en değerli basketbolcu Bayern Münihli Serge Ibaka oldu.

AA

Almanya temsilcisi Bayern Münih'in formasını giyen Serge Ibaka, EuroLeague'de 11. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta karşılaşmalarında 34 verimlilik puanına ulaşan Kongo kökenli İspanyol basketbolcu, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si ünvanının sahibi oldu.

24 sayı ve 13 ribauntla oynadı

34 yaşındaki oyuncu, takımının konuk ettiği Virtus Segafredo Bologna'yı 90-76 mağlup ettiği maçta 24 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette pay sahibi oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)