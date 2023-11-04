EuroLeague'de haftanın MVP'si Tornike Shengelia oldu EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes'i 93-81 yenen Virtus Bologna'da yıldız isim Tornike Shengelia haftanın oyuncusu ödülünü kazandı.

AA

İtalyan ekibi Virtus Bologna forması giyen Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde 6. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Gürcü basketbolcu haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Anadolu Efes karşısında en skorer isim oldu

Shengelia, takımının Anadolu Efes'i 93-81 mağlup ettiği maçta 19 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)