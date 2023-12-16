EuroLeague’de haftanın oyuncusu Kostas Sloukas seçildi! EuroLeague'de 14. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas oldu.

İHA

EuroLeague'de 14. haftanın sona ermesin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Panathinaikos’un deplasmanda karşılaştığı ASVEL'i 89-81 mağlup ettiği mücadelede iyi performans sergileyen Yunan oyuncusu Kostas Sloukas’ın haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

Kariyer rekorunu kırdı

33 yaşındaki basketbolcu, ASVEL karşısında 18 sayı, 12 asist, 5 ribaund ve 1 top çalma ile oynayarak, 29 verimlilik puanı aldı. Deneyimli basketbolcu ayrıca 12 asistle kariyer rekoru kırdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)