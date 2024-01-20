EuroLeague’de haftanın oyuncusu Nikola Milutinov seçildi

İHA
EuroLeague'de 22. haftanın sona ermesin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.
EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Olympiakos’un evinde Maccabi Tel Aviv'i 89-72'lik skorla mağlup ettiği müsabakada iyi performans sergileyen Sırp oyuncusu Nikola Milutinov'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.
Maccabi karşısında 40 verimlilik puanı aldı
29 yaşındaki basketbolcu, karşılaşmada 20 sayı, 20 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 40 verimlilik puanı aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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