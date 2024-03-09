EuroLeague’de haftanın oyuncusu: Shane Larkin EuroLeague'de 28. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in 31 yaşındaki basketbolcusu Shane Larkin oldu.

İHA

EuroLeague'de 28. haftanın sona ermesin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih'i 109-86'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada iyi performans sergileyen Shane Larkin'in haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

17. kez bu ödülün sahibi oldu

Larkin, mücadelede 28 sayı, 4 asist ve 3 ribaund oynayarak 33 verimlilik puanı aldı. 17. kez haftanın MVP'si seçilen 31 yaşındaki basketbolcu, Euroleague tarihine geçti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)