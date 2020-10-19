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    Euroleague'de 'hükmen mağlubiyet' kuralı değişti

    THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda koronavirüs şartları nedeniyle bazı değişiklikler yapıldı. Daha önce hükmen yenik sayılan takımlar, bu maçları oynayabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 16:52
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 16:52
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    Euroleague'de 'hükmen mağlubiyet' kuralı değişti

    THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilerek, maçların 3 kez ertelenebilmesine imkan sağlandı.

    YENİ KURALLAR TAKIMLARA YARAR SAĞLAYACAK

    Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, maç kadrosuna en az 8 oyuncu bildiremeyen takımların 20-0 hükmen mağlup sayılmasına yönelik kuralda düzenlemeye gidildiği belirtildi.

    Buna göre, her iki turnuvada da koronavirüs nedeniyle yeterli oyuncusu bulunmayan takımların maçları en fazla 3 kez ertelenebilecek.

    Euroleague de hükmen mağlubiyet kuralı değişti #1

    Maçların ertelenebileceği ileri bir tarih bulunamaması veya maksimum erteleme sayısın ulaşılması durumunda hükmen mağlubiyet kararı verilecek.

    THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs nedeniyle hükmen mağlup olan ASVEL'in Panathinaikos ve Kızılyıldız mts maçları ile Zenit'in TD Systems Baskonia ve Valencia karşılaşmaları ileri bir tarihte oynanacak.

    BURSASPOR'UN HÜKMEN GALİBİYETİ DE İPTAL

    ULEB Avrupa Kupası'nda da iptal edilen Cedevita Olimpija-Frutti Extra Bursaspor, Umana Reyer-JL Bourg ve JL Bourg-UNICS Kazan müsabakaları başka bir tarihte yapılacak.

    Euroleague de hükmen mağlubiyet kuralı değişti #2

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