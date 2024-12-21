EuroLeague'de ilk yarı sona erdi

İHA

EuroLeague'de çift maç haftası tamamlanırken, 16 ve 17. hafta müsabakaları oynandı.

Bu haftaki maçlarla ilk devre de sona erdi.

ANADOLU EFES, SIRP TAKIMLARINI YENDİ

Anadolu Efes, Kızılyıldız’ı 89-67 ve Partizan’ı da 86-77 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

FENERBAHÇE'NİN BİR MAÇI ERTELENDİ

Fenerbahçe ise Barcelona’ya deplasmanda 90-63 kaybederken, Paris Basketbol ile oynayacağı mücadele Fransız takımındaki salgın hastalık ve yeteri kadar oyuncu olmadığından dolayı ertelendi.

ERGİN ATAMAN, 2'DE 2 YAPTI

Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise Olimpia Milano’yu 103-74, Baskonia’yı da 104-69’luk skorlarla yendi.

PARIS BASKETBOL LİDER TAMAMLADI

EuroLeague'de ilk yarıyı bir maçı eksik olan Paris Basketbol 11 galibiyetle lider tamamlarken, onu aynı galibiyet sayısı olan Monaco, Olympiakos ve Bayern Münih takip etti.

Ligde 10 galibiyet ve maç eksiği olan Fenerbahçe 5., yine 10 galibiyeti bulunan Efes ise 7. sırada yer aldı.

Geride kalan 17 maçta 3 galibiyet elde eden ALBA Berlin ise son sırada bulunuyor.