EuroLeague'de liderliğe Barcelona yükseldi

AA & Ensonhaber

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" basketbol organizasyonu EuroLeague'de lig usulünde oynanan normal sezonda 18 takım çarşamba, perşembe ve cuma günleri parkeye çıktı.

Anadolu Efes, zorlu İtalya deplasmanından galibiyetle döndü. Lacivert-beyazlılar, EA7 Emporio Armani Milan'ı etkili hücum performansıyla 96-84 yenerek üst üste 2, toplamda ise 3. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe ise sahasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos'u konuk etti. Rakibi karşısında son çeyrekte öne geçmesine rağmen maçı 81-76 kaybeden Fenerbahçe, 2 yenilgisini yaşadı.

LİDERLİK BARCELONA'NIN

EuroLeague'de liderlik koltuğuna İspanya temsilcisi Barcelona oturdu.

Barcelona, sahasında Fransa ekibi LDLC ASVEL'i 90-83 yenerek üst üste ve toplamda 4. galibiyetini alarak liderliğe yükseldi.

Ligde Virtus Sagafredo Bologna'nın deplasmanda Partizan'ı 70-69 yenmesiyle EuroLeague'de galibiyet almayan takım kalmadı.

HAFTANIN SÜRPRİZİ PARİS BASKETBOL'DAN

EuroLeague'de haftanın sürprizine Fransa derbisinde Paris Basketbol imza attı.

Ligin yeni takımlarından Paris Basketbol, en pahalı kadrolardan birine sahip Monaco'yu deplasmanda 87-80 mağlup etti.

Daha önce son şampiyon Panathinaikos'u da yenerek dikkatleri üzerine çeken Paris Basketbol, ilk dış saha galibiyetini Monaco'da elde etti.

AVRUPA'DAKİ TÜRK OYUNCULARIN PERFORMANSI

Avrupa'da forma giyen Türk basketbolculardan Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven, haftayı galibiyetle tamamladı.

Panathinaikos'un deplasmanda Fenerbahçe'yi 81-76 yendiği maçta 15 dakika 41 saniye sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven etkili bir oyun ortaya koydu. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye ilk kez rakip olan Ömer Faruk, maçı 12 sayı, 6 ribaund, 1 asistle tamamladı ve galibiyette önemli rol oynadı. Cedi Osman ise 20 dakika 6 saniye süre alırken 4 sayı kaydetti.

Monaco'da ise Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle bu hafta da forma giyemedi.

HAFTANIN MVP'Sİ TJ SHORTS

EuroLeague'de haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Paris Basketbol'un ABD asıllı Makedon oyun kurucusu TJ Shorts oldu.

Organizasyonda ilk sezonunu geçiren 27 yaşındaki oyuncu, takımının Monaco'yu deplasmanda 87-80 yendiği maçta 28 sayı, 10 asistle "double-double" yaptı. Ayrıca 4 ribaund alan TJ Shorts, 38 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ismi olmayı başardı.

SONUÇLAR VE PUAN DURUMU

5. haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle:

Partizan-Virtus Sagafredo Bologna: 69-70

Zalgris-Maccabi Playtika: 78-63

Monaco-Paris Basketbol: 80-87

Baskonia-Alba Berlin: 80-57

EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes: 84-96

Real Madrid-Kızılyıldız: 95-72

Fenerbahçe-Panathinaikos: 76-81

Barcelona-LDLC ASVEL: 90-83

Bayern Münih-Olympiakos: 84-80

ÇİFT MAÇ HAFTASI

EuroLeague'de gelecek hafta takımlar ikişer maça çıkacak.

Ligde 6. hafta maçları 29 ve 30 Ekim, 7. hafta maçları ise 31 Ekim ve 1 Kasım'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin ev sahibi olması gereken Maccabi Playtika maçı, Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle İstanbul'da yapılmayacak. Karşılaşma 29 Ekim Salı günü Litvanya'nın Zalgiris şehrinde oynanacak. Fenerbahçe, üç gün sonra ise sahasında 7. hafta maçında Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı konuk edecek.

Anadolu Efes ise 6. haftada 29 Ekim Salı günü İstanbul'da Barcelona'yı ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar iki gün sonra ise Alba Berlin'le Almanya'da karşı karşıya gelecek.

6. VE 7. HAFTANIN PROGRAMI

6. Hafta:

29 Ekim Salı:

20.30 Anadolu Efes-Barcelona

21.30 Alba Berlin-Paris Basketbol

21.30 Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika

22.15 Olympiakos-Real Madrid

22.30 Baskonia-EA7 Emporio Armani Milan

22.30 Virtus Sagafredo Bologna-Bayern Münih

30 Ekim Çarşamba:

21.00 Zalgiris-Kızılyıldız

22.15 Panathinaikos-LDLC ASVEL

22.45 Partizan-Monaco

7. Hafta:

31 Ekim Perşembe:

22.00 Alba Berlin-Anadolu Efes

22.05 Maccabi Playtika-Real Madrid

22.15 Olympiakos-Barcelona

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Virtus Sagafredo Bologna

1 Kasım Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Partizan

21.00 Zalgiris-Monaco

22.00 LDLC ASVEL-Bayern Münih

22.00 Kızılyıldız-Panathinaikos

22.45 Paris Basketbol-Baskonia