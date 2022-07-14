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- EuroLeague'de maç programı açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri kim ?
EuroLeague'de maç programı açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri kim ?
- 14.07.2022 - 12:24
Basketbol'da Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan EuroLeague'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta maç programı belli oldu.
Ülkemizden iki takımın katılacağı yeni sezon öncesi maç programı açıklandı.Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ülkemizi temsil edeceği EuroLeague ilk hafta maçları 6-7 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ilk hafta oynayacağı maçlarda netleşti.Fikstüre göre Fenerbahçe ilk hafta maçında 6 Ekim tarihinde Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.
Son şampiyon Anadolu Efes evinde Kızılyıldız ile mücadele edecek.İşte ilk hafta programı;
EuroLeague ilk hafta maç programı
Panathinaikos-Real Madrid
LDLC Asvel-Olimpia Milano
Maccabi Tel Aviv-Zalgris Kaunas
Bayern Münih-Fenerbahçe Beko
Valencia-Baskonia
Anadolu Efes-Kızılyıldız
Alba Berlin-Partizan
Barcelona-Olympiakos
Virtus Bologna-AS Monaco.