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    EuroLeague'de maç programı açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri kim ?

    EuroLeague'de yeni sezonun ilk hafta maçları belli oldu.Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ilk hafta maçları açıklandı.İşte temsilcilerimizin rakipleri..
    • 14.07.2022 - 12:24
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    EuroLeague'de maç programı açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri kim ?

    Basketbol'da Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan EuroLeague'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta maç programı belli oldu.

    Ülkemizden iki takımın katılacağı yeni sezon öncesi maç programı açıklandı.Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ülkemizi temsil edeceği EuroLeague ilk hafta maçları 6-7 Ekim tarihlerinde oynanacak.

    EuroLeague de maç programı açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes in rakipleri kim ? #1

    Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ilk hafta oynayacağı maçlarda netleşti.Fikstüre göre Fenerbahçe ilk hafta maçında 6 Ekim tarihinde Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.

    Son şampiyon Anadolu Efes evinde Kızılyıldız ile mücadele edecek.İşte ilk hafta programı;

    EuroLeague ilk hafta maç programı

    Panathinaikos-Real Madrid

    LDLC Asvel-Olimpia Milano

    Maccabi Tel Aviv-Zalgris Kaunas

    Bayern Münih-Fenerbahçe Beko

    Valencia-Baskonia

    Anadolu Efes-Kızılyıldız

    Alba Berlin-Partizan

    Barcelona-Olympiakos

    Virtus Bologna-AS Monaco.


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