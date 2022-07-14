EuroLeague'de maç programı açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri kim ?

EuroLeague'de maç programı açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri kim ?

EuroLeague'de yeni sezonun ilk hafta maçları belli oldu.Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ilk hafta maçları açıklandı.İşte temsilcilerimizin rakipleri..

Basketbol'da Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan EuroLeague'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta maç programı belli oldu.

Ülkemizden iki takımın katılacağı yeni sezon öncesi maç programı açıklandı.Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ülkemizi temsil edeceği EuroLeague ilk hafta maçları 6-7 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ilk hafta oynayacağı maçlarda netleşti.Fikstüre göre Fenerbahçe ilk hafta maçında 6 Ekim tarihinde Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.

Son şampiyon Anadolu Efes evinde Kızılyıldız ile mücadele edecek.İşte ilk hafta programı;

EuroLeague ilk hafta maç programı

Panathinaikos-Real Madrid

LDLC Asvel-Olimpia Milano

Maccabi Tel Aviv-Zalgris Kaunas

Bayern Münih-Fenerbahçe Beko

Valencia-Baskonia

Anadolu Efes-Kızılyıldız

Alba Berlin-Partizan

Barcelona-Olympiakos

Virtus Bologna-AS Monaco.