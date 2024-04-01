EuroLeague'de mart ayının MVP'si Wade Baldwin

AA
EuroLeague'de mart ayının en değerli oyuncusu (MVP), İsrail ekibi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Maccabi Playtika formasıyla martta oynadığı 5 maçta 18,4 sayı, 4 ribaunt, 4,6 asist, 1,4 top çalma ve 23,2 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Baldwin, ayın MVP'si seçildi.
İkinci kez ayın oyuncusu seçildi
Ligde 5. sezonunu geçiren 28 yaşındaki skorer oyuncu, kariyerinde ikinci kez bu ünvanı elde etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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