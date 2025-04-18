Haberler



Basketbol



EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i belirlendi

EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i belirlendi EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i açıklandı. Fenerbahçe Beko'nun Amerikalı forveti Nigel Hayes-Davis de normal sezonun en iyi 5'ine seçildi.