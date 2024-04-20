EuroLeague'de Play-Off eşleşmeleri belirlendi Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de Play-Off eşleşmeleri belli oldu.

ensonhaber.com

EuroLeague'de Play-In mücadelesinde İspanyol takımı Baskonia, sahasında İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Baskonia, 89-77'lik skorla kazandı ve 8. sıradan Play-Off'lara kalmayı başaran takım oldu.

Baskonia'da Markus Howard, 28 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Böylece EuroLeague'de tüm Play-Off eşleşmeleri de belli oldu.

İşte o eşleşmeler

Real Madrid - Baskonia

Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv

Monaco - Fenerbahçe Beko

Barcelona - Olympiakos