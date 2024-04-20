EuroLeague'de Play-Off eşleşmeleri belirlendi

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EuroLeague'de Play-In mücadelesinde İspanyol takımı Baskonia, sahasında İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Baskonia, 89-77'lik skorla kazandı ve 8. sıradan Play-Off'lara kalmayı başaran takım oldu.
Baskonia'da Markus Howard, 28 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Böylece EuroLeague'de tüm Play-Off eşleşmeleri de belli oldu.
İşte o eşleşmeler
Real Madrid - Baskonia
Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv
Monaco - Fenerbahçe Beko
Barcelona - Olympiakos
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