EuroLeague'de sezonun en iyi savunma oyuncusu Nick Weiler-Babb oldu

AA & Ensonhaber

EuroLeague'de Bayern Münih forması giyen Nick Weiler-Babb, 2024-2025 sezonunun en iyi savunma oyuncusu seçildi.

EuroLeague'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyuncu, turnuvada yer alan takımların başantrenörlerin katıldığı oylamada; Walter Tavares (Real Madrid), Alpha Diallo (AS Monaco), Jerian Grant (Panathinaikos) ve Thomas Walkup'u (Olympiakos) geride bıraktı.

İLK KEZ SEÇİLDİ

Kariyerinde ilk kez, sezonun en iyi savunmacısı seçilen Weiler-Babb, bu sezon EuroLeague'de 33 maçta; 8,4 sayı, 4,2 ribaunt ve 5 asist ortalamalarıyla oynadı.

EuroLeague'de normal sezonun sonunda en iyi performans sergileyen oyuncuları onurlandıran çeşitli ödüllerden biri olan En İyi Defans Ödülü'nü en çok Panathinaikos'lu oyuncu Dimitris Diamantidis 6 kez müzesine götürdü.

ÖDÜLLER TEK TEK AÇIKLANIYOR

Bu sezonun ilk ödülü olan Alphonso Ford "En Skorer Oyuncu" ödülü, Panathinaikos'tan Kendrick Nunn'a verilirken Paris Basketbol oyuncusu Nadir Hifi başantrenörlerin oylarıyla turnuvanın "Yükselen Yıldızı" seçildi.

Alexander Gomelskiy Yılın Antrenörü Ödülü, sezonun en iyi beşi ve MVP'si ise gelecek günlerde açıklanacak.