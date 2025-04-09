EuroLeague'de son hafta maçları oynanacak

İHA

EuroLeague'de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 11 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu hafta Fenerbahçe, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Anadolu Efes de Litvanya takımı Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

Normal sezon maçları Barcelona-Virtus Bologna mücadelesiyle sona erecek.

FENERBAHÇE'NİN LİDERLİK HESAPLARI

EuroLeague'de normal sezonu ilk 4 içinde tamamlamayı garantileyen ve şu anda ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, liderlik için Bayern Münih'i yenip, Olympiakos'un kaybetmesini bekleyecek.

ANADOLU EFES'İN SON DURUMU

Ligde son 7 maçından galip ayrılan ve play-off potasına giren Efes ise Zalgiris Kaunas'ı yenmesi durumunda büyük ihtimalle ligi ilk 6 sırada bitirecek.

Efes, kendisiyle birlikte 19'ar galibiyeti bulunan Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona'nın kazanması halinde 5. olacak.

Real Madrid ve Bayern Münih yenilir, Efes ve Barcelona kazanırsa ikili averaja bakılacak ve lacivert-beyazlılar, ligi 6. sırada tamamlayacak.

Anadolu Efes kaybederse söz konusu 3 takımın maçlarına göre play-off veya play-in durumu belli olacak.

EUROLEAGUE'DE SON HAFTA PROGRAMI

Yarın

21.00 ASVEL - Monaco

21.00 Bayern Münih - Fenerbahçe

21.15 Olympiakos - Maccabi Tel Aviv

21.30 Olimpia Milano - Baskonia

21.30 Partizan - Real Madrid

21.45 Paris Basketball - ALBA Berlin

11 Nisan Cuma

20.30 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas

21.15 Panathinaikos - Kızılyıldız

21.30 Barcelona - Virtus Bologna