EuroLeague'de şov başlıyor! Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de şov başlıyor! Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu ilk haftasında İspanya'nın Real Madrid ekibiyle karşılaşacak. Peki Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan EuroLeague'de yeni sezon heyecanı dev maçla başlıyor.

Son şampiyon Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında turnuvanın en iyisi İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen basketbol severler, Anadolu Efes Real Madrid EuroLeague maçının yanı tarihi, saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes Real Madrid maçı şifreli mi? İşte detaylar...

ANADOLU EFES REAL MADRİD EUROLAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Real Madrid maçı, 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

Başkent Madrid'deki WiZink Center'da yapılacak olan bu heyecan dolu müsabaka, BeIN Sports Haber kanalından naklen yayınlanacak.

Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. Bein Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.