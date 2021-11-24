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Euroleague'de Türk derbisi! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Euroleague'de Türk derbisi! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?