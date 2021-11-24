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- Euroleague'de Türk derbisi! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Euroleague'de Türk derbisi! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 14:41
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines Euroleague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 12. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, 3 maçtır mağlup olan Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.
Ligde geride kalan haftalarda lacivert-beyazlılar 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 3 galibiyet, 8 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.
Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan müsabakada Fenerbahçe, evinde Anadolu Efes’i 90-68’lik skorla mağlup etmişti.
Bu heyecan verici müsabakayı kaçırmak istemeyen basktebolseverler, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının zaman ve saat bilgisi hakkında araştırmalar yapıyor,.
Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar...
FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı, 25 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, BeIN Sports 3 kanalından takip edilebilecek.
BİLET FİYATLARI
- Saha içi A-D-G sıraları: ₺1250
- Saha içi B-E-H sıraları: ₺850
- Saha içi C-F-J sıraları: ₺750
- Localar: ₺400
- 346 (Açık Loca): ₺350
- Kategori 1: ₺250
- Sky Lounge: ₺200
- Kategori 2: ₺175
- Kategori 3: ₺125
- Kategori 4: ₺100
- Kategori 5: ₺70
- Kategori 6: ₺60
- Kategori 7: ₺50
- Öğrenci Tribünü: ₺25