EuroLeague'de Türk takımları haftayı mağlubiyetle noktaladı

İHA

EuroLeague'de 18. hafta, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Bu hafta Türk takımları, oynadığı müsabakalarda sahadan mağlubiyet ayrıldı.

Anadolu Efes, Monaco'ya deplasmanda 94-75 yenilirken, Fenerbahçe de Partizan'a 90-81'lik skorla kaybetti.

ERGİN ATAMAN, HAFTAYI GALİBİYETLE BİTİRDİ

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, konuk olduğu Bayern Münih'i 80-69 mağlup etmeyi başardı.

MONACO, LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Ligde 12. galibiyetini Efes karşısında alan Fransa temsilcisi AS Monaco, liderliğe yükseldi.

Aynı galibiyet sayısına sahip Olympiakos ikinci sırada, bir maçı eksik Paris Basketbol ise 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, üst üste aldığı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar gerilerken, Anadolu Efes de sarı-lacivertlileri bir basamak gerisinde takip ediyor.

Ligin son sırasında 3 galibiyetle ALBA Berlin yer alıyor.

EUROLEAGUE'DE 18. HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

ALBA Berlin: 69 - Real Madrid: 80

AS Monaco: 94 - A. Efes: 75

Maccabi Tel Aviv: 95 - Zalgiris Kaunas: 78

Olimpia Milano: 83 - Olympiakos: 84

Barcelona: 74 - Kızılyıldız: 78

Baskonia: 94 - Paris Basketbol: 81

Bayern Münih: 69 - Panathinaikos: 80

Partizan: 90 - Fenerbahçe: 81

Bologna: 83 - Asvel: 69