EuroLeague'de Türk takımlarından 2'de 1

İHA

EuroLeague'de 33. hafta, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Bu hafta Türk takımları, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona'ya 83-75'lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 11. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes ise Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'ı uzatmalarda 97-96 yendi ve üst üste 7, toplamda 19. galibiyetini elde etti.

ERGİN ATAMAN, GALİBİYETİ ALDI

Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Monaco deplasmanından 88-76'lık skorla galip ayrıldı.

OLYMPIAKOS, LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Euroleague'de bu haftanın ardından Yunan ekibi Olympiakos liderliğe yükseldi. Fenerbahçe 22 galibiyetle ikinci sıraya gerilerken, Panathinaikos da 21 galibiyetle üçüncü basamakta yer aldı.

Ligde Efes ise 19. galibiyetle beşinci sıraya çıktı. Son sırada ise 5 galibiyeti olan ALBA Berlin var.

EuroLeague'de normal sezon gelecek hafta oynanacak müsabakalarla sona erdi.

SONUÇLAR

Fenerbahçe: 75 - Barcelona: 83

Monaco: 76 - Panathinaikos: 88

Zalgiris Kaunas: 70 - Partizan: 66

Maccabi Tel Aviv: 93 - Bayern Münih: 90

Real Madrid: 105 - Paris Basketball: 104

ALBA Berlin: 92 - Olympiakos: 100

Kızılyıldız: 96 - Anadolu Efes: 97

Baskonia: 111 - ASVEL: 75

Virtus Bologna: 90 - Olimpia Milano: 70