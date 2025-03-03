EuroLeague'deki Anadolu Efes - Maccabi Playtika maçı Letonya'da oynanacak

AA & Ensonhaber
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 32. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı konuk edeceği karşılaşmanın Letonya'da oynanacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Maccabi Playtika ile 28 Mart Cuma günü yapacakları maçın güvenlik tedbirleri doğrultusunda aynı gün Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena In Riga'da TSİ 20.30'da oynanacağı aktarıldı.
EFES, İLK MAÇI KAYBETMİŞTİ
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in üçüncü haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 yenilmişti.
Karşılaşma, İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda yapılmıştı.
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