EuroLeague'den Emin Moğulkoç'a görev

İHA

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu EuroLeague'den Türk hakeme görev...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), hakem Emin Moğulkoç'un EuroLeague play-off'larında maç yöneteceğini açıkladı.

"EuroLeague play-off'larında görevlendirildi"

TBF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Euroleague 2023-2024 sezonu play-off’larında Emin Moğulkoç görevlendirildi. Organizasyonun play-off aşamasında 28 hakem görev yapacak. 1970 Ankara doğumlu olan Emin Moğulkoç, 1989 yılında hakemliğe başlamış ve 1993 yılında A klasmana yükselmişti.