EuroLeague'den Fenerbahçe'ye para cezası Fenerbahçe'ye Monaco maçında çıkan olaylar nedeniyle EuroLeague yönetimi tarafından 30 bin euro para cezası verildi.

AA

EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe - Monaco maçının ardından yaşananlar olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe para cezası verdi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, oynanan EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında, oyun alanına yabancı madde atılması ve taraftarların sahaya girmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 30 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.

Blossongame ihtar aldı

Açıklamada, Monaco forması giyen Jaron Blossongame'in "tribünlere yönelik saygısız davranışından" ötürü ihtar cezası aldığı bildirildi.

Serinin son maçı 8 Mayıs'ta

Serinin 5. ve son maçı, 8 Mayıs Çarşamba akşamı Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)