EuroLeague'den Rusya'ya yaptırım kararı! Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya katkı sağlar mı?

EuroLeague'den Rusya'ya yaptırım kararı! Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya katkı sağlar mı?

Turkish Airlines Euroleague'de Rusya takımlarına yaptırım uygulamasına karar verildi. Bunun üzerine, "Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya katkı sağlar mı?" sorusu gündeme geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri hareketa ilişkin olarak, tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ukrayna direnişi ile herkese örnek olurken, Rusya ise yapılan müzakerelere rağmen askeri harekattan vazgeçmemeye kararlı...

Rusya'nın sergilediği bu tavır tepki çekmesinin dışında da çeşitli yaptırımlarla kısıtlanmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda da Turkish Airlines Euroleague'de Rusya takımlarına yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Rusya takımlarına ilişkin uygulanan bu yaptırımın Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya katkı sağlayıp sağlayamayacağı merak edildi.

Peki, Rus takımları için uygulanan yaptırım kararı Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya katkı sağlar mı? İşte yanıtı...

ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE BEKO SIRA ATLAYABİLİR

Euroleague’de yer alan 3 Rusya takımı; CSKA Moskova, Zenit St. Petersburg ve UNICS Kazan’ın Euroleague katılımı askıya alındı.

Rusya - Ukrayna arasındaki durum düzelmezse eğer, bu takımların bu sezon içerisinde oynadığı maçlar sayılmayacak.

Fenerbahçe Beko 10.sırada yer alırken, Anadolu Efes ise 9. sırada yer alıyor. Eğer Rus takımlarının puanı silinirse, Anadolu Efes 5. sıraya, Fenerbahçe Beko ise 9. sıraya yükselmiş olacak.