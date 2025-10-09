Euroleague'den tepki toplayan İsrail kararı: Anma yapılmasına müsaade ettiler!

İsrail, 7 Ekim 2023'den bu yana Filistin topraklarında kadın, çocuk ve yaşlı demeden soykırım yapıyor.

İnsanlık dışı bir soykırım yapan İsrail'in takımları ise herhangi bir spor organizasyonundan menedilmiş değil.

KATİL İSRAİL'E ANMA YAPTIRDILAR

Men etmenin aksine son olarak Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Euroleague'de, skandal bir olay yaşandı.

Katil İsrail'in takımlarını ligden ihraç etmeyen Euroleague yönetimi, 7 Ekim'de ölen İsrailliler için anma töreni yapılmasına izin verdi.

DAHA ÖNCE HİÇBİR FİLİSTİNLİYİ ANMADILAR

Ligin 3. haftasında Hapoel Tel Aviv ve Maccabi Tel Aviv’in karşılaştığı maçın öncesinde, İsrail ekibi 7 Ekim’de kaybettiklerini andı ve salonda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Daha önce hiçbir maçta Filistinli soykırım kurbanları için anma yapmayan Euroleague yönetiminin, iki İsrail takımı karşı karşıya geldiğinde İsrailliler için böyle bir anma yapması tepki çekti.

RUSYA'YA FARKLI, İSRAİL'E FARKLI...

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası Rus takımlarını ligden ihraç eden Euroleague yönetimi, İsrail takımlarına böyle bir yaptırım uygulamazken, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun İsrail takımlarıyla olan iç saha maçlarını “güvenlik” gerekçesiyle tarafsız sahada oynatıyor.