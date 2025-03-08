EuroLeague'in 28. haftasında Türk takımları 2'de 2 yaptı

EuroLeague'de 28. hafta, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Bu hafta Türk takımları, oynadığı 2 maçtan da galip ayrıldı.
Fenerbahçe, İtalya deplasmanında Olimpia Milano'yu 100-76'lık skorla mağlup ederek 19. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes de evinde mücadele ettiği İtalyan takımı Virtus Bologna'yı 89-68'lik skorla yenerek, ligde 14. kez kazandı.
ERGİN ATAMAN ÜST ÜSTE 4. KEZ KAZANDI
Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise konuk ettiği İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 85-70'lik skorla geçerek, üst üst 4, toplamda 18. galibiyetini aldı.
OLYMPIAKOS LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
EuroLeague'de Yunan takımı Olympiakos, 21 galibiyetle liderliğini sürdürdü.
Ligde Fenerbahçe 2., Panathinaikos da 3. sırada bulunuyor.
Haftayı Efes 11. sırada tamamlarken, ligin son sırada ise 4 galibiyeti olan ALBA Berlin var.
SONUÇLAR
Paris Basketball: 79 - Monaco: 91
Baskonia: 66 - Zalgiris Kaunas: 65
Bayern Münih: 100 - Kızılyıldız: 82
Olimpia Milano: 76 - Fenerbahçe: 100
Panathinaikos: 85 - Real Madrid: 70
Anadolu Efes: 89 - Virtus Bologna: 68
Asvel: 95 - Maccabi Tel Aviv: 68
Olympiakos: 82 - Partizan: 70
ALBA Berlin: 85 - Barcelona: 99
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