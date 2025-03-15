EuroLeague'in 29. haftasında Türk takımları 2'de 2 yaptı

Euroleague'de 29. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Bu hafta Türk takımları oynadığı 2 maçtan da galip ayrıldı.
Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransız ekibi ASVEL'i 92-82'lik skorla mağlup ederek, 20. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes ise Bayern Münih'e konuk olurken, parkeden 97-92'lik skorla galip ayrıldı.
PANATHINAIKOS, OLYMPIAKOS'A YENİLDİ
Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise Yunanistan derbisinde Olympiakos'a 76-74 mağlup oldu. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Panathinaikos, 11. yenilgisini yaşadı.
OLYMPIAKOS, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
EuroLeague'de Olympiakos, 22 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe 20 galibiyetle ikinci sırada, Panathinaikos ise 18 galibiyetle 3. sırada bulunuyor.
Efes, haftayı 11. sırada tamamlarken, ligin son sırasında ise 5 galibiyeti olan ALBA Berlin var.
29. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR
Fenerbahçe: 92 - Asvel: 82
Kızılyıldız: 80 - Olimpia Milano: 82
Zalgiris Kaunas: 83 - Paris Basketball: 81
ALBA Berlin: 97 - Baskonia: 90
Maccabi Tel Aviv: 91 - Monaco: 88
Virtus Bologna: 67 - Real Madrid: 80
Olympiakos: 76 - Panathinaikos: 74
Bayern Münih: 92 - Anadolu Efes: 97
Barcelona: 87 - Partizan: 80
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