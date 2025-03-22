EuroLeague'in 30. haftasında Türk takımları 2'de 1 yaptı

İHA

Euroleague'de 30. hafta, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Bu hafta Türk takımları, oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, Fransa'da AS Monaco'ya 91-82'lik skorla mağlup olurken, 10. mağlubiyetini aldı.

Anadolu Efes ise konuk olduğu Partizan karşısında parkeden 97-65'lik skorla galip ayrıldı.

ERGİN ATAMAN, HAFTAYI GALİBİYETLE KAPATTI

Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise ALBA Berlin'i 91-81 yendi.

OLYMPIAKOS LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

EuroLeague'de 6 maç sonra mağlubiyet yaşayan Yunan takımı Olympiakos, 22 galibiyetle liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe 20 galibiyetle ikinci sırada, Panathinaikos ise 19 galibiyetle 3. sırada bulunuyor.

Efes, haftayı 10. sırada tamamlarken, ligin son sırasında ise 5 galibiyeti olan ALBA Berlin var.

30. HAFTANIN SONUÇLARI

Paris Basketball: 92 - Olimpia Milano: 79

AS Monaco: 91 - Fenerbahçe: 82

Olympiakos: 73 - Kızılyıldız: 81

Maccabi Tel Aviv: 77 - Virtus Bologna: 67

Baskonia: 112 - Bayern Münih: 89

Real Madrid: 81 - Asvel: 70

Panathinaikos: 91 -ALBA Berlin: 81

Barcelona: 82 - Zalgiris Kaunas: 70

Partizan: 65 - Anadolu Efes: 97