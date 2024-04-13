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EuroLeague'in en değerli oyuncusu Fenerbahçeli Emma Meesseman oldu

EuroLeague'in en değerli oyuncusu Fenerbahçeli Emma Meesseman oldu Kadınlar EuroLeague'de sezonun en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçe'den Emma Meesseman seçildi.