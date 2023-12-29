Fatih Terim izledi: Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u serisini sürdürdü

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EuroLeague'in 17. haftasında Yunan ekibi Panathinaikos, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 82-65'lik skorla kazanmayı başardı.
Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou 15 sayı, 5 ribaund ile öne çıkarken Jerian Grant 14, Mathias Lessort 11 sayıyla oynadı.
Kızılyıldız'da Joel Bolomboy 15 sayı, 5 ribaund; Nemanja Nedovic 15 sayı, 2 ribaund; Luka Mitrovic 12 sayı, 6 ribaund; Yago Dos Santos 12 sayı, 4 asistle maçı tamamladı.
Üst üste 4. galibiyet
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos üst üste 4, toplamda 10. galibiyetini alırken Kızılyıldız ise 11. yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmayı izleyenler arasında Panathinaikos'un futbol takımının başına geçen Fatih Terim de yer aldı.
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